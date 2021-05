Lakers mit zweitem Sieg in Folge - Niederlagen für deutsches NBA-Trio

Die Lakers setzten sich knapp gegen die Knicks durch © AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/HARRY HOW

Die Los Angeles Lakers haben ohne Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder und Superstar LeBron James in der nordamerikanischen Profiliga NBA den zweiten Sieg in Folge gefeiert. Der Meister bezwang die New York Knicks nach Verlängerung mit 101:99 und verkürzte den Rückstand zu den direkten Play-off-Plätzen. Schröder steht seit Anfang Mai auf dem Corona-Protokoll der Liga, James fehlte aufgrund einer Knöchelverletzung.