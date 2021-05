1. FC Köln: Steffen Baumgart will "die kölschen Emotionen" erleben

Trainer Steffen Baumgart reizt an seiner künftigen Aufgabe beim 1. FC Köln auch das Flair der Stadt am Rhein - bis hin zum Karneval.

"Für das gesellschaftliche Leben gilt wie für den sportlichen Bereich: Ich freue mich auf Köln - und natürlich auch auf den Karneval", sagte der 49-Jährige bei Sport1.

Noch steht Baumgart beim eher beschaulichen Fußball-Zweitligisten SC Paderborn unter Vertrag, ab 1. Juli geht es dann in die Metropole. Eine Umstellung, wie auch der Coach zugibt: "Ich will die Fans und die kölschen Emotionen hautnah erleben. Köln steht für pure Emotionen, viel Stimmung und diese geballte Kraft. Das willst du erleben, wenn du als Trainer da arbeiten kannst."

Dafür nimmt er auch den zusätzliche Rummel in Kauf. "Es ist mir bewusst, dass beim FC drei Kameras mehr am Trainingsplatz stehen. Aber damit kann ich umgehen. Ich bin sehr offen, was meinen neuen Standort betrifft. Ich wohne ja auch mitten in Berlin, bin also ein Stadtkind. Köln ist auch eine Metropole und ich schaue ganz entspannt, ob es ein Häuschen oder eine Wohnung wird", sagte Baumgart.