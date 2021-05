Peter Neururer wird beim Wuppertaler SV in den Vorstand berufen

Der frühere Bundesliga-Trainer und jetzige SPORT1 -Experte Peter Neururer ist am Dienstag zusammen mit Dr. Jochen Leonhardt in den Vorstand des Regionalligisten Wuppertaler SV berufen worden.

Zuletzt Leiter bei der SG Wattenscheid

Mit dem Revierklub, dem in der aktuellen Saison der Bundesliga-Aufstieg gelingen dürfte, hatte er in seiner ersten Amtszeit von Dezember 2001 bis Juni 2005 die größten Erfolge gefeiert. Unter anderem führte Neururer die Bochumer in der Saison 2003/04 auf den fünften Platz in der Bundesliga und damit in den UEFA-Cup.