DFB: Führungsspitze um Fritz Keller tritt zurück - Kommentar von Pit Gottschalk

In den vielen Monaten der offenen Schlammschlacht haben die Funktionäre mit ihrem eigenen Ruf den des Verbandes beschädigt. Der DFB als oberste Interessenvertretung des Fußballs und dessen Werte hat eine herausragende Stellung in Deutschland.

Der deutsche Fußball ist eine große Baustelle

Echte Profis wie der DFL-Geschäftsführer Christian Seifert suchten rechtzeitig das Weite. Zurück blieben Funktionäre, denen nicht einmal ein Treffer an der ZDF-Torwand gelingt. So ist der deutsche Fußball gerade: eine einzige große Baustelle.

In drei Jahren lädt Deutschland erstmals seit 1988 zu einer Europameisterschaft ein. Welches Deutschland will dieser DFB eigentlich 2024 repräsentieren? Eines mit Gezank und Unprofessionalität? Der Rückzug an der Verbandspitze muss jetzt ein Befreiungsschlag werden, die Nachfolger sollten frei von allen Altlasten sein und unbefangen in der Kürze der Zeit das EM-Turnier herrichten.