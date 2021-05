Süper Lig: Mesut Özil patzt mit Fenerbahce, Krimi um Meistertitel

Die türkische Süper Lig steuert auf ein Herzschlag-Finale zu. Fenerbahce Istanbul patzt mit Mesut Özil. Besiktas und Gala gehen punktgleich in den Showdown.

Hochspannung vor dem Titelshowdown in der türkischen Süper Lig!

Galatasaray hat mit einem 4:1 (2:0)-Sieg bei Denizlispor am Dienstag für besondere Brisanz im Kampf um die Meisterschaft gesorgt, da sowohl Spitzenreiter Besiktas (1:2 gegen Fatih Karagümrük) und Fenerbahce (1:2 gegen Sivasspor) mit Mesut Özil patzten.

Spannung pur im Titelrennen mit Gala, Fener und Besiktas

In der Tabelle verlor Fener den zweiten Platz, der zu Teilnahme an der 2. Qualifikationsrunde der Champions League berechtigt, an den Lokalrivalen Galatasaray. Tabellenführer bleibt Besiktas.