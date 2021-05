Radsport: Egan Bernal in Wut über Chaos und Politik in seinem Land

Radstar Egan Bernal fährt aktuell beim Giro d'Italia - und ist in Wut über das Chaos in seinem Heimatland Kolumbien © Imago

Kolumbien versinkt im Chaos: Das Vorgehen der Politik seines Landes bringt Egan Bernal in Rage. Der Radstar spricht dabei auch über eigene Erfahrungen in Armut.

Radstar Bernal wütet gegen Regierung in Kolumbien

Zwar meinte der seit seinem Tour-de-France-Sieg 2019 in Kolumbien als Superstar gefeierte Bernal hinsichtlich der den Protest auslösenden Steuerreform, er "verstehe die Gründe, warum die Regierung dies macht." Doch der Kletter-Spezialist schränkte sogleich ein: "Wenn diese Personen in ähnlicher Not wären wie so viele, würden sie das Volk nicht derart auspressen."