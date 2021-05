BBL: Oldenburg sichert sich Rang drei

Die EWE Baskets Oldenburg haben sich mit einem Sieg gegen die BG Göttingen den dritten Tabellenplatz in der Basketball Bundesliga (BBL) gesichert. Das 98:77 (54:43) im Nachholspiel vom 31. Spieltag bescherte der Mannschaft von Trainer Mladen Drijencic damit eine gute Ausgangsposition für die am 19. Mai beginnenden Play-offs.

Bester Werfer der Oldenburger, die eine starke Leistung zeigten, war Keith Hornsby mit 25 Punkten. In der Meisterrunde bekommt es Oldenburg nun mit dem Sechsten ratiopharm Ulm zu tun. Die Serie wird im Modus "best of five" ausgetragen.