Niederlande erlauben gemischte Fußball-Teams

Gemischte Teams waren schon länger in den Niederlanden zugelassen, allerdings nur bei Jugendteams und Amateurmannschaften der sogenannten B-Kategorie. "Wir wollen, dass Frauen und Mädchen auf Grund ihrer Qualitäten und eigenen Ziele eine passende Stelle in der Fußballlandschaft finden", sagte Jan Dirk van der Zee, KNVB-Amateurfußball-Direktor.

Mit der Entscheidung reagierte der KNVB auf eine Bitte der 19 Jahre alten Ellen Fokkema, die bis zu ihrem 18. Lebensjahr in einem gemischten Team gespielt hatte. Wegen der bisherigen Regeln musste sie gegen den Wunsch des Teams die Mannschaft verlassen, fand aber in ihrer Region kein passendes Frauenteam. Mit einer Sondergenehmigung durfte sie dann in einem Männerteam in Friesland spielen. Trotz der wegen Corona abgebrochenen Amateursaison bewertete der KNVB den Test als erfolgreich.