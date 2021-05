Ex-Schalke-Trainer Domenico Tedesco bei Spartak-Abschied gefeiert

Der frühere Schalke-Trainer Domenico Tedesco führt Spartak Moskau in Russland zur Vizemeisterschaft. Bei seinem letzten Heimspiel wird es emotional.

Geschenke, Sprechchöre, Spalier und eine Ehrenrunde vor rund 10.000 Fans in der Moskauer Otkrytie Arena: Domenico Tedesco ist bei Spartak Moskau durchs große Tor verabschiedet worden.

Der ehemalige Trainer des FC Schalke 04 sicherte mit seinem Team im letzten Heimspiel am Montagabend mit einem 2:1-Sieg gegen Khimki die Vizemeisterschaft in der russischen Premier Liga. Anschließend wurde es emotional.

Ex-Schalke-Trainer Tedesco bei Spartak emotional verabschiedet

Bereits im Dezember hatte der 35-Jährige seinen Abschied zum Saisonende angekündigt , am Montagabend richtete Tedesco auf Russisch ein paar Worte an die Fans.

Die Mannschaft habe Potenzial, weiter zu wachsen, meinte Tedesco nach der überraschenden Vizemeisterschaft hinter Titelträger Zenit St. Petersburg. "Wenn wir in dieser Saison ein bisschen mehr Glück gehabt hätten, hätten wir sogar noch mehr erreichen können."

Tedesco verlässt Spartak aus familären Gründen

Tedesco hatte Schalke in der Saison 2017/18 zur Vizemeisterschaft in der Bundesliga geführt, in der darauffolgenden Spielzeit wurde er nach sieben sieglosen Spielen und dem Abrutschen auf Platz 15 Anfang März 2019 entlassen. Im Oktober 2019 übernahm Tedesco den Trainerjob bei Spartak.