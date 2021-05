Versehentlich gedopt: Medina Spirit bekam Antipilzmittel

In einer Mitteilung hieß es, Bafferts Mitarbeiter hätten den Sieger des 147. Kentucky Derbys aufgrund einer Dermatitis mit der Salbe "Otomax" behandelt. Baffert sagte, er habe am Montag erfahren, dass diese Betamethason enthalten habe.

Baffert nimmt an, dass die Salbe der Grund für den positiven Befund ist. "Obwohl wir nicht definitiv wissen, dass dies die Ursache für die 21 Picogramm war, die in Medina Spirits Blut gefunden wurden und unsere Untersuchung andauert, ist mir von Experten gesagt worden, dass dies das Testergebnis erklären könnte", so Baffert.