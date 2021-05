Toni Kroos mit Kritik - DFB-Pressesprecher Grittner über WM-Aus 2018

Toni Kroos und sein Bruder Felix haben in ihrem Podcast "Einfach mal Luppen" DFB-Pressesprecher Jens Grittner zu Gast.

In der neuen Folge sprechen die drei Protagonisten über die erfolgreiche WM 2014, Hassreden im Netz und Interviews nach epochalen Niederlagen. Für Grittner, dessen Aufgabe es unter anderem ist, für die Spieler "den roten Teppich auszurollen", gab es einen schöneren Moment als die Übergabe des Pokals nach dem WM-Finale gegen Argentinien.

"Toni du erinnerst dich an die Vorbereitung, die war ja auch immens schwierig und da sind wir ja so zusammengewachsen", erinnert sich Grittner. "Das war für mich vielleicht noch die bessere, tollere und geilere Erfahrung als zum Schluss den Pokal zu holen. Einfach zu erleben was da passiert ist: Da hat's irgendwie Klick gemacht während des Trainingslagers."