Formel 1, Max Verstappen: Red-Bull.Star mit Kritik an Teamkollege Perez

Es hätte alles so schön enden können beim Grand Prix von Spanien: (Der Rennkalender der Formel 1)

Was war Max Verstappen doch für ein dominantes Formel-1-Rennen gefahren, lange schnupperte der Red-Bull-Star nach einem ganz starken Start am Sieg. Schließlich aber schlug ihm Lewis Hamilton doch noch ein Schnippchen und ließ Mercedes triumphieren. Wieder einmal.

Als ein Grund für das misslungene Happy End in Barcelona war danach schnell der Strategie-Poker des Weltmeister-Rennstalls gefunden. (NEWS: Alles Wichtige zur Formel 1)

Er habe "eigentlich versucht", sein Rennen "so gut wie möglich zu fahren und meine Reifen so gut wie möglich zu schonen", sagte Verstappen, "aber irgendwie sind wir langsamer und nutzen unsere Reifen auch mehr ab. Irgendwann hat man dann natürlich einfach keine Chance mehr."

Red Bull: Verstappen fühlt sich allein gelassen

Der Niederländer ließ dazu nun aber auch durchaus Kritik an seinem Teamkollegen Sergio Perez vernehmen: "Am Ende bin ich immer alleine im Kampf. So können sie (Mercedes, Anm. d. Red.) einfach noch einen Stopp einlegen, weil hinter ihnen eine Lücke ist. Das hilft natürlich auch nicht."