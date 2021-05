Spitzenverbände "besorgt" über Konflikte im DOSB

In der letzten Woche hatte ein anonym versendeter und angeblich aus der DOSB-Belegschaft stammender Offener Brief mit expliziten Vorwürfen gegen DOSB-Präsident Alfons Hörmann für großes Aufsehen gesorgt.

Die Spitzenverbände begrüßten auch die Aufforderung an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sich aktiv an der Aufklärung zu beteiligen. "Wir haben vollstes Vertrauen in die Arbeit der Ethikkommission und werden seitens der Spitzenverbände die Aufarbeitung soweit gewünscht gerne begleiten und uneingeschränkt unterstützen, um anschließend nach dem Ergebnis auch eine eigene Bewertung vornehmen zu können", hieß es weiter.

Anders erging es wohl einigen Mitarbeitern im DOSB, die in dem Offenen Brief erklärten, dass sich unter Hörmanns Führung im DOSB "eine Kultur der Angst" etabliert habe. Weiter hieß es: "Aufgrund solcher Verhaltensweisen haben Mitarbeiter*innen gekündigt; andere befinden sich in psychotherapeutischer Behandlung. So kann es nicht weitergehen. So darf es nicht weitergehen."