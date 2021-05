Basketball: Vladimir Lucic ist für Bayern-Fans "Spieler des Jahrzehnts"

"Die Wahl zum Spieler des Jahrzehnts ist für mich eine große Ehre und definitiv eine Motivation, weiter hart an mir zu arbeiten", sagte der 31-Jährige, der in dieser Saison in der easyCredit BBL als Co-Kapitän der Münchner das EuroLeague-Viertelfinale erreicht hat: "Ich hoffe, dass wir alle Fans bald wiedersehen." (Die Tabelle der easyCredit BBL)