Six Invitational: Virtus.pro nach Coronainfektion ausgeschlossen

Virtus.pro verpasst das Six Invitational aufgrund von Corona-Infektionen © Virtus.pro / Ubisoft

Das Six Invitational ist gestartet und wird bald den neuen Weltmeister in R6S küren. Nach Wildcard Gaming musste nun kurzfristig ein weiteres Team fernbleiben.

Die ersten Partien des Six Invitational sind bereits gespielt, aber nur wenige Tage vor dem Startschuss musste das Event noch einmal umstrukturiert werden. Der russische Vertreter Virtus.pro meldete zwei positive Corona-Fälle in den eigenen Reihen und kann daher beim Turnier nicht länger teilnehmen. Berichten zufolge handelt es sich um den Spieler Alan "Rask" Ali und den Analysten Andrey "Andreezy" Bavian. Beiden wünschte Ubisoft in einem Tweet eine schnelle Genesung.