Zwei Schalke-Profis positiv gestestet - Nachholspiel gegen Hertha nicht gefährdet

Trotz zweier Coronafälle ist Fußball-Bundesligist Schalke 04 wie geplant am Dienstag ins Quarantäne-Trainingslager gefahren. Das Nachholspiel am Mittwoch (18.00 Uhr/Sky) gegen Hertha BSC ist nach Angaben des Tabellenletzten "nach derzeitigem Stand" nicht gefährdet. Wie der Klub mitteilte, habe die PCR-Testreihe vom Montag bei zwei Spielern positive Befunde ergeben. Darunter befindet sich auch der Verdachtsfall im Rahmen der Schnelltests am Montag.