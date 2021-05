Baumann fehlt Hoffenheim im Saisonendspurt

Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim muss an den letzten beiden Spieltagen auf Torhüter Oliver Baumann verzichten. Wie die Kraichgauer mitteilten, kämpft der 30-Jährige seit längerer Zeit mit einer Schambein-Entzündung und begibt sich nun in medizinische Behandlung. In den letzten beiden Spiele dürfte Baumann von der etatmäßigen Nummer zwei Philipp Pentke vertreten werden.