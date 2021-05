"Eine Erleichterung": Hockey-Nationalteams bald vollständig gegen Corona geimpft

Stapenhorst (r.) und Co. bald vollständig geimpft © AFP/SID/CARL DE SOUZA

Auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Tokio haben die Hockey-Nationalteams das Impfangebot des DOSB mit Freude angenommen.

Auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) haben die Hockey-Nationalteams das Impfangebot des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) mit Freude angenommen. "Diese Woche wird weiter geimpft, und bisher gab es keinen, der dieses Angebot nicht wahrgenommen hat", sagte DHB-Sportdirektor Christoph Menke-Salz am Dienstag.

Nationalspielerin Charlotte Stapenhorst zeigte sich erleichtert. "Wir sind alle sehr dankbar, dass wir unseren Arm hinhalten durften", sagte die Stürmerin des UHC Hamburg: "Man geht mit einem anderen Gefühl in Reisen."

Die Impfung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson, bei der nur eine Dosis benötigt wird, sei für Stapenhorst "eine Erleichterung Richtung Olympia" gewesen. Denn es wäre "gerade nicht so praktisch, zwei Wochen krank zu werden", sagte die 25-Jährige vor den Pro-League-Spielen in London gegen Olympiasieger Großbritannien am Mittwoch und Donnerstag (beide 21.00 Uhr/DAZN).