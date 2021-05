Nitro zeigt 24-Stunden-Rennen

Der Fernsehsender Nitro übertragt das 24-Stunden-Rennen von Le Mans sowie das ADAC 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring live. Das gab die RTL Mediengruppe am Dienstag bekannt. Das Rennen in Le Mans wird in voller Länge vom 21. bis 22. August zu sehen sein, ebenso das Rennen am Nürburgring vom 5. bis 6. Juni.