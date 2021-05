DFB: Keine geschlossene Impfung für EM-Kader

Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird es vor der EM laut DFB-Direktor Oliver Bierhoff "keine geschlossene Impfung" gegen das Coronavirus geben. Zwischen dem Saisonende in der Bundesliga am 22. Mai und dem Beginn des Trainingslagers in Seefeld/Tirol am 28. Mai seien "ein paar Tage, wo die Spieler aktiv werden können", ergänzte er am Dienstag bei einem EM-Workshop, "wir begleiten das".