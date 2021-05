Valorant Agenten Guide: So spielt Ihr Killjoy

Die Zahl der Agenten in Valorant wächst immer weiter. Wir stellen euch die Fähigkeiten und Spielweisen jedes Agenten des Spiels vor, heute ist Killjoy an der Reihe.

Im August 2020 wurde Killljoy released und sie zählt zu den Agenten der Wächterklasse, was bedeutet, dass sie eher defensiv gespielt wird: Ähnlich wie Cypher liegt ihre Stärke darin, die Gegend auszukundschaften.

Killjoys Fähigkeiten

Alarmbot : Ein Roboter, der Gegner jagt, die in Reichweite kommen. Wenn er sein Ziel erreicht, explodiert der Roboter und macht die Gegner verwundbar. Wenn ihr Ausrüsten gedrückt haltet, könnt ihr den Roboter zurückzurufen.

Der versteckte Alarmbot ist eine Mine, die am Boden platziert werden kann. Gegner müssen nun nur nah genug heranlaufen, dann explodiert sie von selbst. Getroffene Gegner sind verwundbar, was bedeutet, dass sie doppelten Schaden nehmen. Wenn ihr den Alarmbot zurückruft, müsst ihr einen Cooldown von 20 Sekunden in Kauf nehmen.