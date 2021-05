Reitsport: RTL verzichtet auf Ausstrahlung

RTL will Videomaterial nicht senden © FIRO/FIRO/SID

Für die Deutsche Reiterliche Vereinigung FN ist das Thema damit aber nicht abgeschlossen. Die Anzeige gegen Unbekannt, die der Verband in der vergangenen Woche bei der Polizei NRW wegen einer möglichen Verletzung des Tierschutzgesetzes erstattet hat, wird nicht zurückgezogen. Das bestätigte FN-Generalsekretär Soenke Lauterbach im Rahmen einer Zoom-Konferenz am Dienstag. "Transparenz und Offenheit sind im Pferdesport ein sehr hohes Gut, und dem wollen wir gerecht werden", sagte Lauterbach.

RTL hatte im Juli 2020 bei der FN nach dem Unterschied zwischen Touchieren und Barren gefragt. Seinerzeit plante der Sender, das Thema in einem TV-Beitrag aufzugreifen. Beim Barren wird die oberste Stange an einem Hindernis nach dem Absprung des Pferdes höher gelegt. Das Pferd soll so lernen, immer höher zu springen, als es das Hindernis beim Absprung wahrnimmt. Das Barren wurde 1990 erstmals thematisiert, damals stand Paul Schockemöhle im Mittelpunkt der Anschuldigungen.