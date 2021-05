Ballack sieht DFB-Team bei EM "nicht als Topfavorit"

Aus Sicht der beiden EM-Experten von MagentaSport könnte Thomas Müller eine Schlüsselrolle bei der Europameisterschaft einnehmen. "Er bringt das Besondere mit, was in so einem Turnier ganz wichtig sein kann", sagte Ballack, der sich wegen einer Corona-Erkrankung derzeit in Quarantäne befindet: "Für mich macht es Sinn, Thomas einzuladen. Auch drumherum bringt er alles mit, um diese Mannschaft unter schwierigen Umständen zu führen."