Reus hofft auf EM-Teilnahme

Stürmer Marco Reus hofft nach seinen starken Leistungen auch auf die Rückkehr in die Nationalmannschaft und eine Teilnahme an der EM.

Stürmer Marco Reus vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hofft nach seinen starken Leistungen auch auf die Rückkehr in die Nationalmannschaft und eine Teilnahme an der EM (11. Juni bis 11. Juli). Der 31-Jährige war zuletzt nicht mehr nominiert worden, nachdem er durch Verletzungen zurückgeworfen worden war, hatte aber weiter Kontakt zu Bundestrainer Joachim Löw.

Am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) steht Reus mit Dortmund in Berlin im DFB-Pokal-Finale gegen RB Leipzig. Zudem kämpft der BVB an den letzten beiden Spieltagen in der Bundesliga um einen Champions-League-Platz. "Ich glaube, man hat der Mannschaft zuletzt angesehen, dass wir es unbedingt wollen. Das ist der richtige Weg, den wir jetzt noch dreimal weitergehen müssen", sagte Reus.