Saison-Aus für Hertha-Stürmer Cordoba

Fußball-Bundesligist Hertha BSC muss im Saisonendspurt auf Stürmer Jhon Cordoba verzichten. Der 28-Jährige hat sich eine Verletzung des Bandapparates am Sprunggelenk zugezogen, wie der Klub am Dienstag mitteilte. Schon am Vortag hatte Hertha die Ausfälle von Maximilian Mittelstädt und Matheus Cunha bestätigt.