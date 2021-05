Trotz Termin-Kollision mit French Open: Stuttgarter ATP-Turnier findet statt

Trotz der Überschneidung mit den French Open wird das Tennis-Rasenturnier am Stuttgarter Weissenhof auch in diesem Jahr über die Bühne gehen.

Frankfurt am Main (SID) - Trotz der Überschneidung mit den French Open wird das Tennis-Rasenturnier am Stuttgarter Weissenhof (8. bis 13. Juni) auch in diesem Jahr über die Bühne gehen. Nach "intensiven Verhandlungen" mit der Spielerorganisation ATP und dem französischen Tennisverband FFT gaben die Stuttgarter Veranstalter am Dienstag grünes Licht. Durch die kurzfristige Verschiebung der French Open (30. Mai bis 13. Juni) um eine Woche muss am Weissenhof parallel zur zweiten Turnierhälfte in Roland Garros gespielt werden.