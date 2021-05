FIFA 21: Aus 40 werden 15 - wer schafft es ins Bundesliga-TOTS?

Wir rechnen fest mit mindestens 5 Bayern-Spielern im diesjährigen Team of the Season © EA Sports

Die Community kann bereits über das FIFA 21 Bundesliga-TOTS abstimmen, das vermutlich am Freitag erscheinen wird. Welche Spieler waren die Besten der Bundesliga?

Nachdem EA bereits das FIFA 21 Premier-League-TOTS und La Liga-TOTS veröffentlicht hat, wird die Bundesliga wohl als nächste Liga an der Reihe sein. Die FIFA-Community kann bereits seit einigen Tagen das aus ihrer Sicht beste Team zusammenstellen – 40 Spieler stehen dabei zur Auswahl und insgesamt werden es 15 Spieler ins Team des Jahres schaffen. Traditionell wird EA noch mindestens drei weitere TOTS-Karten der entsprechenden Liga auf anderen Wegen, wie zum Beispiel einer SBC, veröffentlichen.

Team of the Season: Bayern München dominiert, Fans hoffen auf Wamangituka

Hier ist unsere Prediction der 15 Spieler des Bundesliga Team of the Season, basierend auf den Leistungen der Spieler in der aktuellen Saison.