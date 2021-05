Zorc: Haaland "ist selbst sehr zuversichtlich"

BVB-Sportdirektor Michael Zorc spricht über einen möglichen Einsatz von Erling Haaland im DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig. Der Norweger ist noch in Behandlung.

Borussia Dortmund glaubt an einen Einsatz seines Top-Torjägers Erling Haaland im DFB-Pokal-Finale gegen RB Leipzig am Donnerstag ( ab 20.45 Uhr im LIVETICKER ).

"Bei Erling sieht es gut aus. Er ist selbst sehr zuversichtlich", sagte Sportdirektor Michael Zorc dem SID am Dienstag: "Also sind wir es auch. Wir hoffen, dass er spielen kann."

Am eigentlich trainingsfreien Montag hatte Haaland auf dem Trainingsgelände in Brackel für einen Einsatz in Berlin gekämpft.