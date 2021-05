NRW hält mit Rhein Ruhr an Olympia-Bewerbung fest

Landesregierung will Olympia nach NRW holen © AFP/SID/CHARLY TRIBALLEAU

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und die Spitzen der 16 Bewerberstädte haben sich für ein Festhalten an einer Olympia-Bewerbung ausgesprochen.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und die Spitzen der 16 Bewerberstädte haben sich für ein Festhalten an einer Bewerbung für Olympische Sommerspiele an Rhein und Ruhr ausgesprochen. Man werde das Ziel weiter im Auge behalten, nachdem die Bewerbung für die Sommerspiele 2032 so gut wie geplatzt ist.