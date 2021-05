NBA: Dennis "The Menace" Rodman wird 60 Jahre - das irre Leben des Paradiesvogel

Der fünfmalige Champion Dennis Rodman wird am Donnerstag 60 Jahre alt, und man würde sich kaum wundern, ließe er es dabei ähnlich heftig krachen wie in der Vergangenheit.

Dennis Rodman: Drogen, Madonna - und NBA-Champion

Rodman: Irre Freundschaft zu Nordkorea und Kim Jong-un

Doch seine sportlichen Leistungen blieben über alle Zweifel erhaben. Im Jahr 2011 wurde Rodman in die Naismith Basketball Hall of Fame aufgenommen.

Enfant terrible, Frauenheld, Skandalnudel, Charismatiker und NBA-Legende: Dennis Rodman sorgt einmal mehr für großes Aufsehen. Der ehemalige NBA-Star begibt sich in eine Entzugsklinik. Die Gründe sind laut Angaben seines Agenten Darren Prince die jahrelange Alkoholsucht sowie seine ständigen Ausraster. SPORT1 blickt zurück auf eine ebenso schillernde wie erfolgreiche Karriere © imago

Selten hat der Sport eine so schrille Persönlichkeit gesehen wie Dennis Rodman. Der Paradiesvogel steht im engen Kontakt zu Nordkoreaners Diktator Kim Jong-un und ist häufig bei ihm zu Gast © Getty Images

Seine Ankunft dort ist immer ein Medienereignis. Auch sportlich ist Rodman in dem isolierten Land tätig © Getty Images

Er trainiert für ein paar Einheiten die Nationalmannschaft. Das US-Außenministerium betont, dass es Rodman nicht die USA vertritt. Seine Geldsorgen dürften für das Aufsehen erregende Engagement nicht unerheblich sein. Bereits im September und im März hatte der 52-Jährige das Land besucht und Zeit mit Kim verbracht. Aus der Politik hält er sich heraus © Getty Images

Wie es mit dem auch finanziell gebeutelten Rodman weitergeht, ist unklar. Nur eines ist sicher: Bei dem tief gefallenen "Rodzilla" gibt es kein Mittelmaß. © imago

Auf dem Feld hat der "Worm" genügend Anlass zum Jubel: Neben fünf Meisterschaften heimste Rodman noch zwei Nominierungen fürs All-Star Game ein. Außerdem gilt er als einer der besten Rebounder und Verteidiger der NBA-Geschichte. Zwischen 1992 und 1998 ist der 1,98 Meter große Forward sieben Mal in Folge bester Rebounder der Liga © Getty Images

Doch neben den sportlichen Erfolgen tritt "The Menace" in einem halben Jahrhundert auch immer wieder mit zahlreichen Eskapaden und seinem schillernden Auftreten in den Vordergrund © imago

Das Spektakel ist Rodman seit jeher wichtig. Egal ob Parkett, Gerichtssaal oder Disco, er sorgt überall für Aufsehen © imago

Seine Karriere beginnt Rodman bei den Detroit Pistons: In der Bad-Boy-Truppe von Chuck Daily fühlt sich der zweimalige Defense Player of the Year pudelwohl. Mit den Pistons gewinnt er zwei Championships. Aus dieser Zeit stammt auch die sagenhafte Bestleistung von durchschnittlich 18,7 Rebounds in 82 Saisonspielen © Getty Images

Damals liefert er sich so manches Duell mit Celtics-Legende Larry Bird, den er für "völlig überschätzt" hält © Getty Images

Nach dem Abgang von Ziehvater Daily und der Scheidung von seiner Frau fällt Rodman in ein Loch: Im Alter von 31 Jahren wird er schlafend in seinem Auto entdeckt - neben ihm liegt eine geladene Pistole © Getty Images

Doch Rodman beschließt weiterzuleben: Inzwischen bezeichnet er den den Tag als Wendepunkt in seinem Leben. 1993 heuert Rodman bei den San Antonio Spurs an. "Die Gefahr", wie er aufgrund seiner harten und kompromisslosen Spielweise genannt wird, färbt ihre Haare blond, dann pink, blau und rot. Er tätowiert und pierct sich am gesamten Körper. Auch auf dem Feld zeigt er sich als "Enfant terrible". Häufige Strafen und Sperren sind die Folge © Getty Images

1994 unterhält er mit Madonna eine kurze Affäre und behauptet später die Sängerin hätte gegen seinen Willen versucht schwanger zu werden © Getty Images

Mit seinem Wechsel zu den Chicago Bulls beginnt die erfolgreichste Etappe in der Karriere von "Rodzilla". Selbst Cindy Crawford will ein Foto mit Rodman © Getty Images

Zusammen mit Michael Jordan und Scottie Pippen bildet Rodman das Dream Team der Chicago Bulls. Angst scheint für ihn mittlerweile ein Fremdwort zu sein. In einem Spiel legt er sich sogar mit Shaquille O'Neal an © Getty Images

Die Zweifel an seiner Leistungsfähigkeit räumt Rodman auf dem Spielfeld locker aus. Unter den Körben ist er weiterhin unerreicht. Außerdem gelingt ihm im Jersey der Bulls das erste Triple-Double seiner Karriere © Getty Images

Auch Rodmans bester Kumpel Jack Haley - besser bekannt als "Rodmans Babysitter" wird von den Bulls verpflichtet. Der "Big Man" erwirbt sich das Vertrauen des All-Stars dadurch, dass er vom Besuch in einem Schwulenclub nicht geschockt ist. So kommt Haley in den Genuss eines Meisterschaftsrings © Getty Images

Und auch frühere Kollegen sind gekommen, um an der in den USA nicht unumstrittene Ehrung des besten Rebounders aller Zeiten teilzunehmen. Scottie Pippen, seit 2010 ebenfalls Hall-of-Famer, gratuliert Rodman seinem früheren Mitspieler © Getty Images

Gleich in seinem ersten Jahr in Chicago steht Rodman im NBA-Finale. Gegner sind die Seattle Super Sonics. Deren Trainer George Karl hat sich für "Dennis The Menace" etwas ganz besonderes ausgedacht © Getty Images

Der Coach der Super Sonics setzte Frank Brickowski auf Rodman an. Mit überharter Spielweise sollte er dem Bulls-Forward den Schneid abkaufen © Getty Images

Doch für solche Tricks hat der "Bad Boy" nur ein müdes Lächeln übrig © Getty Images

Rodman schnappt sich gleich zwei Mal unglaubliche elf Offensiv-Rebounds und stellt damit den Finals-Rekord von Elvin Hayes ein. Am 4:2-Erfolg über Seattle hat das "Reboundmonster" entscheidenden Anteil © Getty Images

Wer denkt, Rodmans Leistungen würde nach dem Titel nachlassen, sieht sich getäuscht. Auf dem Spielfeld kämpft der 36-Jährige weiter mit Händen und Füßen um jeden Ball. Dabei gehört Miami-Heat-Center Alonzo Mourning (u.) zu seinen Lieblingsfeinden. Doch damit nicht genug: Wegen eines Tritts in die Leistengegend eines Kameramanns wird er für elf Spiele gesperrt und muss 200.00 Dollar Geldstrafe zahlen © Getty Images

Im Finale gegen die Utah Jazz reibt er sich in den Duellen mit Karl Malone auf © Getty Images

Und feiert die zweite Meisterschaft in Folge mit einer Sektdusche für MJ © Getty Images

"Auf dem Feld verstehe ich mich gut mit Michael. Aber was unser Leben betrifft, gehen wir in komplett verschiedene Richtungen. Er geht in den Norden, ich in den Süden. Scottie Pippen ist so etwas wie der Äquator", beschreibt Rodman sein Verhältnis zu den anderen Superstars der Bulls © Getty Images

Abseits des Courts ist das Enfant terible ein absoluter Superstar: Bei der Veröffentlich seines Buches "Walk on the wild Side", ist die versammelte Presse anwesend. Seine Autobiographie "Bad as I wanna be" promotet er im Brautkleid © Getty Images

Im Finale 1998 darf sich Rodman erneut mit dem "Mailman" messen © Getty Images

Die Bulls behalten erneut die Oberhand und gewinnen die dritte Meisterschaft nacheinander. Doch damit ist die Ära des Dream Teams beendet. Nach der Saison zerfällt die Mannschaft © Getty Images

Rodman versucht sich zunächst als Wrestler. Später folgt auch Malone dem Beispiel seines ehemaligen Gegenspielers © Getty Images

Im November des jahres 1998 überrascht Rodman durch eine Blitzheirat mit Carmen Electra. Doch der Baywatch-Darstellerin sind die Zweifel an der Ernsthaftigkeit des Basketball-Stars anzusehen. Nach nur zehn Tagen wird die Heirat für ungültig erklärt, da Rodman bei der Eheschließung unter Drogen steht © Getty Images

Nach seinem Ende bei den Bulls wechselt Rodman im Lockout-Jahr 1999 zu den Los Angeles Lakers. Auf dem Feld behält er seine knüppelharte Spielweise bei. Das bekommt auch Detlef Schrempf zu spüren © Getty Images

Allerdings ist Rodman mittlerweile weit von seiner Bestform entfernt: Er absolviert nur 23 Partien für L.A. © Getty Images

Als letzte Karriere-Station steht ein Engagement bei den Dallas Mavericks auf dem Programm. Aber Rodman fehlt die Motivation - nach nur zwölf Spielen für den heutigen Nowitzki-Klub ist seine Karriere beendet. In seinen zwölf NBA-Spielzeiten greift er sich durchschnittlich 13,1 Rebounds pro Spiel © Getty Images

Kein Aprilscherz: Am 1. April 2011 wird beim Spiel der Detroit Pistons gegen die Chicago Bulls Rodmans Nummer zehn von den Pistons retired und damit nie mehr vergeben © Getty Images

Im August 2011 wird dem mittlerweile 50-Jährigen noch eine große Ehre zuteil: Rodman hat es in die Hall of Fame des Basketballs geschafft © Getty Images

Die Reaktion der strauchelnden Legende auf die Wahl ist irgendwie typisch: "Ich dachte, es ist ein Witz", bemerkt Rodman. Die offizielle Zeremonie findet in Springfield/Massachusetts statt. Die Ehrung übernimmt Rodmans ehemaliger Meister-Coach in Chicago: Trainer-Legende Phil Jackson © Getty Images

Rodman sorgt - ganz seinem Naturell entsprechend - bei der Pressekonferenz für einen kleinen Eklat: Er dankt nicht NBA-Größen wie Michael Jordan, sondern Pearl-Jam-Grunger Eddie Vedder und "diesem Typen Stern" - nicht NBA-Commissioner David Stern, sondern TV-Moderator Howard Stern © Getty Images

Tags darauf ist wieder sehr schnell klar, um wen es hier geht: Rodman läuft im spektakulären Feder-Outfit ein. Dabei werden neben ihm auch Größen wie der zweimalige Olympiasieger Chris Mullin, der Litauer Center Arvydas Sabonis und Trainer-Star Tex Winter aufgenommen © Getty Images

Und dessen Sohn Chris übt denn auch deutliche Kritik an der Rodman-Aufnahme: "Ich weiß nicht, was schockierender ist: Dass sie Chris nicht schon vor 30 Jahren aufgenommen haben. Oder dass sie Dennis nicht noch 30 Jahre haben warten lassen" © Getty Images

Auf dem Podium ist Rodmann dann allerdings zu (Show-)-Tränen gerührt. Er dankt artig seinen Trainern, "die man zu jeder Tageszeit anrufen konnte. Sie haben mich als Menschen gesehen, der ein gutes Herz hat" © Getty Images

Stolz präsentiert Rodman die Trophäe, die nach dem Kanadier James Naismith benannt ist, der als Erfinder des Basketballs gilt © Getty Images

Seitdem überwiegen jedoch die Schattenseiten. Denn der Paradisvogel macht nun als Pleitegeier Schlagzeilen © Getty Images

Die "Los Angeles Times" berichtet, dass dem besten Rebounder aller Zeiten eine Gefängnisstrafe droht, weil er seiner dritten Ehefrau Michelle rund 860.000 Dollar Unterhalt für die beiden gemeinsamen Kinder schuldet. Von den 30 Millionen Dollar, die er in der NBA verdiente, ist offenbar nichts mehr übrig. "Ich bin pleite", sagte er bei der Anhörung vor dem Familiengericht © Getty Images

