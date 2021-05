Megaevent vor WM: CoD Mobile Masters angekündigt

Activision kündigen die Mobile Masters für Call of Duty: Mobile an. Der mehrwöchige Wettkampf gewährt Spielern unter anderem Zutritt zur diesjährigen Weltmeisterschaft.

Beginnend mit dem 14. Juni sollen die Call of Duty: Mobile Masters stattfinden und 5 Wochen andauern. Activision lädt dazu einige der besten Teams aus Nordamerika und Europa direkt ein, während weitere Mannschaften an Qualifikationsspielen teilnehmen können. Insgesamt sollen so jeweils 16 Teams aus beiden Kontinenten zusammenkommen, von denen die besten 8 aus jeder Gruppe zu den Master Finals vorrücken. Die Sieger beider Regionen lösen ihr Ticket und qualifizieren sich automatisch zur Call of Duty: Mobile World Championship 2021.