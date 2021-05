Stewart für Cortina: Trainerwechsel bei den Grizzlys Wolfsburg

"Wir möchten uns ganz herzlich bei Pat für die vergangenen zwei Jahre bedanken. Er hat mit viel Einsatz und Leidenschaft nach dem Umbruch in zwei von Corona geprägten Jahren die notwendige Stabilität und Struktur in unser Spiel gebracht", sagte Grizzlys-Geschäftsführer Charly Fliegauf.

Cortina hatte die Grizzlys ins Playoff-Finale der Deutschen Eishockey Liga geführt, in dem die Niedersachsen den Eisbären Berlin in der Serie "best of three" mit 1:2 unterlagen.