Ex-Weltmeister Iniesta verlängert bei Vissel Kobe

Der frühere spanische Fußball-Weltmeister Andres Iniesta hat an seinem 37. Geburtstag am Dienstag seinen Vertrag beim japanischen Erstligisten Vissel Kobe um zwei weitere Jahre verlängert. Der langjährige Barcelona-Profi läuft seit 2018 für den Verein in der J-League auf.