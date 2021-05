Blindenfußball-BL: Saisonstart in den August verschoben

Die Liga startet nun am 21./22. August mit dem Vereinsspieltag in Berlin in die neue Saison. Anschließend folgt ein Stadtspieltag, der am 4. September in Trier ausgerichtet wird. Am 19./20. September in Stuttgart und am 16./17. Oktober in Hamburg werden zwei weitere Vereinsspieltage organisiert. Der deutsche Meister wird beim Saisonfinale am 30. Oktober in Bonn gekürt.