Paralympics: Machbare Gruppe für deutsche Goalballer

Frankfurt am Main (SID) - Die deutschen Goalballer haben bei der Auslosung für die Paralympics eine machbare Gruppe erwischt. Das Team von Bundestrainer Johannes Günther trifft in Tokio in der Gruppe B auf den EM-Finalisten Ukraine, Belgien, Asienmeister China und den EM-Vierten Türkei. Stärkster Gegner dürfte die Ukraine sein, 2019 bezwang die deutsche Mannschaft die Osteuropäer im EM-Finale.