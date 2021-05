NBA: Saison für Celtics-Starspieler Brown beendet

NBA-Rekordmeister Boston Celtics muss in der bislang enttäuschend verlaufenen Saison einen weiteren Rückschlag verkraften.

NBA-Rekordmeister Boston Celtics muss in der bislang enttäuschend verlaufenen Saison einen weiteren Rückschlag verkraften. Starspieler Jaylen Brown (24) wird wegen einer Bänderverletzung am linken Handgelenk operiert und kann in der laufenden Spielzeit der nordamerikanischen Basketball-Profiliga nicht mehr eingesetzt werden.