NHL: Leon Draisaitl und Dominik Kahun scoren bei Sieg der Edmonton Oilers

Die Nationalstürmer Leon Draisaitl und Dominik Kahun verhelfen den Edmonton Oilers in der NHL zum nächsten Sieg. Der eine trifft, der andere bereitet vor.

Beim 4:3 bei Rekordmeister Montreal Canadiens legte Draisaitl in der Verlängerung den Siegtreffer von Connor McDavid (63.) auf, Kahun erzielte das zwischenzeitliche 3:2 für die Gäste - es war sein achtes Saisontor.

McDavid führt die NHL-Scorerliste nach seinem 33. Saisontor und 69. Assist mit 102 Punkten vor Draisaitl (81/30+51) an, der auch am 2:1 beteiligt war. (SERVICE: Tabelle der NHL)

Noch zwei Hauptrundenspiele stehen für die Oilers aus, am Mittwoch spielt Edmonton erneut in Montreal, am Samstag (beides Ortszeit) zu Hause gegen die Vancouver Canucks.