NBA: Russell Westbrook bricht Triple-Double-Rekord von Oscar Robertson

Superstar Russell Westbrook hat in der NBA mit dem 182. Triple-Double seiner Karriere Geschichte geschrieben.

Am Samstag hatte Westbrook mit "The Big O" gleichgezogen.

"Es ist einfach ein Segen", sagte Westbrook: "Man steckt so viel in das Spiel. Du steckst so viel Zeit hinein. Ich bin wirklich dankbar für Momente wie diesen."