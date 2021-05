NBA: Los Angeles Lakers bekommen eigene Doku-Serie

"Als Dr. Buss die Lakers 1970 gekauft hat, saß er allein auf dem Court im Forum und hat über all die Möglichkeiten mit diesem Team nachgedacht. Aber nicht einmal in seinen wildesten Träumen hätte sich mein Vater vorstellen können, was die nächsten Dekaden unserer Organisation, unserer Liga und unserer Stadt Los Angeles bringen sollten", erklärte Lakers-CEO Jeanie Buss in einem Statement.