Triumph bei der EM? Frankreich-Coach Deschamps warnt seine Spieler

Frankreich will Titeldouble

Seinen Kader für die EM will Deschamps in der kommenden Woche nominieren. Die Weltmeister beziehen am 28. Mai ein Trainingslager und bestreiten am 2. Juni in Nizza gegen Wales und sechs Tage später in Paris gegen Bulgarien die letzten Testspiele vor ihrem ersten EM-Match am 15. Juni in München gegen Deutschland.