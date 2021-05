RB Leipzig: Kevin Kampl will im Pokalfinale Abschiedsgeschenk für Nagelsmann

Kevin Kampl will Julian Nagelsmann ein Abschiedsgeschenk bereiten © Imago

Für Kevin Kampl ist die Bundesliga-Pleite gegen den BVB im DFB-Pokal-Finale kein schlechtes Omen. Stattdessen will er seinem Coach ein Abschiedsgeschenk machen.

Für Kevin Kampl von RB Leipzig ist die 2:3-Niederlage vom vergangenen Samstag in der Bundesliga bei Borussia Dortmund kein schlechtes Omen für die Neuauflage des Duells im DFB-Pokal-Finale am Donnerstag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) in Berlin.