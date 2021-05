Experte Surer: Vettels Zukunft bei Aston Martin "sieht rosig aus"

Sebastian Vettel hat mit seinem Wechsel zu Aston Martin trotz des kapitalen Fehlstarts alles richtig gemacht - das glaubt zumindest der frühere Formel-1-Pilot Marc Surer. "Sie werden aus dem Tief herauskommen", sagte der TV-Experte im AvD Motor und Sport Magazin auf Sport1: "Die Zukunft sieht rosig aus. Sie haben Geld und neue Leute eingestellt. Das Niveau wird steigen in diesem Team."

Vettel, 33, war im vergangenen Jahr bei Ferrari ausgebootet worden, hatte sich aber gegen ein Karriere-Ende entschieden. Die Chance bei Aston Martin, damals unter dem Namen Racing Point noch ein Podestkandidat, schien verlockend. In der neuen Saison wartet Vettel aber auch nach vier Rennen noch auf den ersten WM-Punkt.

Zudem müsse der viermalige Weltmeister sich mit dem neuen Team "erst finden. Dieses Zusammenspiel braucht bei Vettel länger, als ich dachte." Die neuen wirtschaftlichen Möglichkeiten durch den Einstieg von Aston Martin in Verbindung mit dem in diesem Jahr eingeführten Budget-Deckel könnten allerdings in Zukunft noch für Besserung sorgen.