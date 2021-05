"Ich bleibe immer Schalker": Fährmann betont emotionale Verbundenheit

Stammtorhüter Ralf Fährmann hat seine Verbundenheit mit Fußball-Bundesliga-Absteiger Schalke 04 bekräftigt. "Egal, was in Zukunft passiert: Ich bleibe immer Schalker. Dieser Verein ist ein Riesenteil meines Lebens", sagte der 32-Jährige im Interview mit dem Magazin Fußball & Familie.

Als einer der wenigen aktuellen Knappen-Profis könnte Fährmann auch in der kommenden Zweitliga-Saison für die Schalker spielen. Bereits mit 14 Jahren schloss er sich der Knappenschmiede an. "Schalke hat mich einfach gepackt", sagte er und gewährte Einblicke in seine Kindheit. Der damalige Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, Helmut Schulte, sei "zu uns nach Hause gekommen und hat ein Trikot mit meinem Namen mitgebracht", berichtete Fährmann: "Später nahm sich sogar der große Rudi Assauer Zeit für uns."