NBA: Jaylen Brown von den Boston Celtics fällt für restliche Saison aus

Der US-Amerikaner zog sich einen Bänderriss im linken Handgelenk zu und wird in den restlichen Spielen der Regular Season nicht mehr zum Einsatz kommen. Das gaben die Celtics in der Nacht bekannt. ( Alles Wichtige zur NBA )

Die Verletzung von Brown wurde am vergangenen Wochenende festgestellt, noch in dieser Woche wird der Guard am beschädigten Band operiert. Ein genauer Termin für eine mögliche Rückkehr ist noch nicht absehbar, für die Playoffs fällt Brown jedoch sicher aus. (Spielplan der NBA-Saison 2020/21)