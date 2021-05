Torrekord in der 2. Bundesliga: Linus Rosenlöcher erzielt Rekordtor

Das Torspektakel in der 2. Bundesliga an diesem Wochenende hat eine historische Dimension. Linus Rosenlöcher knackt gegen den HSV einen 24 Jahren Rekord.

Insgesamt 46 Treffer fielen in den neun Partien des 32. Spieltags. Nie zuvor wurden so viele Tore an einem Spieltag in Deutschlands zweithöchster Spielklasse erzielt, seit diese 18 Teams umfasst.