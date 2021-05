Premier League: Abstieg des FC Fulham nach Pleite gegen Burnley fix

Aufsteiger FC Fulham muss nach nur einer Saison in der Premier League wieder runter in die zweitklassige Championship.

Fulham nach Rückstand glücklos - Schiri mit Fehlentscheidungen

Norwich und Watford kehren in Premier League zurück

Der FC Brentford, Swansea City, der FC Barnsley und der AFC Bournemouth spielen in den am 17. Mai beginnenden Playoffs den dritten Aufsteiger aus. Nur der Sieger spielt in der nächsten Saison in der reichsten Liga der Welt.