Eduardo Camavinga: Rennes-Star von Interesse des FC Bayern geschmeichelt

Heißer Transfer-Sommer? Das sind Bayerns Chancen auf Camavinga und Co.

Camavinga von Bayern-Interesse geschmeichelt

Nun hat sich Camavinga selbst zu seiner Zukunft geäußert. "Man fühlt sich geschmeichelt und es ist schön, dass sich Teams wie Real Madrid oder Bayern für einen interessieren", sagte Camavinga der AS zufolge in einem Telefoot -Interview.

Sein Vertrag in Rennes läuft 2022 aus, laut The Athletic hat sich Camavinga gegen eine Vertragsverlängerung entschieden. Ein Abgang im Sommer gilt daher als wahrscheinlich, schließlich will sein Klub einen ablösefreien Wechsel im kommenden Jahr verhindern.