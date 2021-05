Wasserspringer holen Team-Bronze zum EM-Start

Die deutschen Wasserspringer sind direkt von der Olympia-Qualifikation in Tokio nach Budapest gereist. Für die Sommerspiele haben Hausding und Co. zehn von zwölf möglichen Quotenplätzen erkämpft. Die personenbezogenen Tickets werden jedoch erst bei den deutschen Meisterschaften im Rahmen der "FINALS 2021" in Berlin am ersten Juni-Wochenende vergeben.