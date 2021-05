NFL: Tim Tebow unterschreibt 1-Jahres-Vertrag bei den Jacksonville Jaguars

Allerdings kehrt der 33-Jährige nicht auf seiner angestammten Position zurück. Statt als Quarterback will die Franchise aus Florida Tebow als Tight End einsetzen. In den Tagen vor dem NFL Draft soll er auf dieser Position schon bei den Jaguars trainiert haben.

Bevor er die Position wechseln würde, wollte er lieber die Sportart wechseln. Nach fünf wenig erfolgreichen Jahren als Quarterback in der NFL - seinen letzten Einsatz in der NFL hatte er 2012, danach saß er nur noch auf der Bank - versuchte er sich im Baseball und unterschrieb bei den New York Mets.

Neustart mit altem Coach

Aber auch dort verpasste er die große Karriere. Drei Jahre lief er in der Minor League auf. Der Sprung in die MLB blieb ihm versagt.

"Ich habe jede Minute dieser Reise geliebt", sagte er zwar rückblickend über seinen Baseball-Ausflug, will sich nun aber wieder im Football versuchen: "Aber nun spüre ich, dass ich wieder in die andere Richtung gehen muss."

Ein gutes Argument für sein Comeback dürfte Urban Meyer gewesen sein. Der Head Coach der Jaguars kennt Tebow aus seiner Zeit als Coach an der University of Florida. Zusammen gewannen sie mit den Gators zwei nationale Meisterschaften.

Bislang kommt Tebow in der NFL als Quarterback für die New York Jets und die Denver Broncos auf 2,422 Yards und 17 Touchdowns bei neun Interceptions. In 35 Einsätzen brachte er gerade einmal 47,9 Prozent seiner Würfe an den Mann. Bei den New England Patriots und den Philadelphia Eagles kam er auf keine Einsätze.