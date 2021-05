Eintracht Frankfurt: Vorzeitiges Aus von Adi Hütter? Das ist dran

Eintracht Frankfurt hat Sieben-Punkte-Vorsprung verspielt

Pikante Hütter-Analyse sorgt für Unruhe bei den Fans

Überraschend analysierte Hütter in der ARD: "Ich will nicht von einer Enttäuschung sprechen. Es liegt nicht am Trainer, es liegt nicht am Team. Vielleicht haben wir auch über unsere Verhältnisse gespielt. Was die Leute reden, ist mir egal. Was in den Katakomben gesprochen wird, ist wichtiger". Kurze Zeit später bei der Pressekonferenz wählte er auf SPORT1-Nachfrage zwar kämpferische Worte: "Wir haben diesen Fight noch nicht verloren".